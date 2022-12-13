Murat Boz Ayça Ayşin Turan sevgili mi?

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi? Aslı Enver ile ayrılığından sonra bazı isimleri adı anılan ünlü şarkıcı Murat Boz'un yeni aşkı ortaya çıktı. Geçtiniz günlerde ünlü oyuncu Alp Navruz ile olaylı bir şekilde ayrılan Murat Boz Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşadığı idda edilmişti.Peki Murat boz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Murat boz ile Ayşin Turan sevgili mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bir süredir Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ınaşk yaşadığı iddiası magazin kulislerinde dolaşıyor. Netflix gecesinde yakınlaşan ikilinin gizli saklı görüştüğü iddia edildi. Tarafların konuyla ilgili sessiz kalması da beraberlik söylentisini güçlendirdi. Peki, Murat boz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Murat boz ile Ayşin Turan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan kimdir? Detaylar haberimizde...

MURAT BOZ İLE AYŞİN TURAN SEVGİLİ Mİ?

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edildi. Turan ve Boz, birkaç gün önce Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca sohbet eden çift, gecenin finalinde dans etti. Murat Boz içeride sarılıp veda ettiği Ayça Ayşin Turan'ı kapıya kadar uğurladı. Ardından birkaç dakika bekleyerek kendisi de davetten ayrıldı. Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın 10 gün önce başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerde başrolde oynadı.

2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.