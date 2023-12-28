Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Bereket hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Bereket kimdir? Murat Bereket kaç yaşında, nereli? Murat Bereket hayatı ve biyografisi!

MURAT BEREKET KİMDİR?

Murat Bereket; 2001-2004 yılları arasında ATV'de program planlama ve araştırma uzmanı olarak çalıştı. Ardından Sabah Gazetesi'nde Galatasaray Kulüp muhabiri ve yazarı olarak görev alan Bereket, Galatasaray TV'de muhabir ve program yapımcılığı yaptı, 2007 - 2009 yılları arasında ise FOX TV'de çalıştı.

Daha sonra kariyerine Sözcü'de devam eden Murat Bereket, KanalTürk Televizyonu'nda spor müdürlüğü görevini üstlendi. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde TRT'de 1 yıl boyunca müdür yardımcılığı yapan Bereket, Galatasaray Spor Kulübü'nde Medya menajeri ve Hatayspor FK'da idari menajer olarak çalıştı. Bereket, son olarak TGRT Haber'de futbol yorumculuğu yapıyordu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin sonrasında yapılan yeni görevlendirmede Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Murat Bereket getirildi..