"Gülümse Anne" ve Nankör şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Murat Başaran, bir yıldır aşk yaşadığı Ayten Öztürk ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünün ardından arama motorlarında Murat Başaran eşi Ayten Öztürk kimdir? Murat Başaran eşi kim? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Şarkıcı Murat Başaran bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ayten Öztürk ile dünya evine girdi. Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde dostlarının da katıldığı törenle mutluluğa "evet" dedi. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ise arama motorlarında Murat Başaran eşi Ayten Öztürk kimdir? Murat Başaran eşi kim? soruları aratıldı. Peki, Murat Başaran eşi Ayten Öztürk kimdir? Murat Başaran eşi kim?

MURAT BAŞARAN EŞİ AYTEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sade bir törenle evlenen ünlü çifti, sanatçı dostları yalnız bırakmadı. çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. Başaran ve Öztürk nikahtan sonra Beşiktaş'taki bir otelde düğünlerini gerçekleştirdi. "Bir daha evlenmem" diyen şarkıcı, böylelikle ikinci kez nikah masasına oturdu. Murat Başaran, 2013'te evlendiği Pınar Başaran'dan boşanmıştı.