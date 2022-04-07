Murat Balcı kimdir? Murat Balcı hayatı ve biyografisi! Murat Balcı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Balcı merak konusu oldu. İşte Murat Balcı hakkında merak edilen Murat Balcı kimdir, Murat Balcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT BALCI KİMDİR?

24 Mayıs 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel televizyonda Ege Ses Yarışması'nda 'Küçüğüm' adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sonrası müzikle ve tiyatroyla ilgilenmeye devam etti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Murat Balcı ilk olarak 2004 yılında 'En İyi Arkadaşım' adlı dizide rol aldı. 2018 yılında 'Tutsak' dizisinde geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra romantik komedi dizisi 'Afili Aşk'ta Muammer Hoca karakterini oynadı. 2021 yılında da Star TV'de yayınlanan 'Sol Yanım' adlı dizide yer aldı.

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