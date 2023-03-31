Murat Bal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Murat Bal'ın hayatı ve biyografisi!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Haberler.com stüdyosunda asgari ücret ve EYT hakkında merak edilenleri Melis Yaşar'a yanıtladı. Bunun ardından Murat Bal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Murat Bal kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Bal geliyor. Peki, Murat Bal kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? Murat Bal'ın hayatı ve biyografisi kısaca sizlerle...

MURAT BAL KİMDİR?

Murat Bal; Sosyal Güvenlik Uzmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Adli Bilirkişi'dir. Murat Bal 2001 yılından beri mali müşavir olarak görev yapmaktadır. Murat Bal ayrıca bağımsız denetçi, gayrimenkul uzmanlığı eğitmenidir.

Murat Bal, 31 Mart 2023 Cuma günü Haberler.com'a konuk olmuş ve önemli açıklamalarda bulunmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Murat Bal'ın Twitter'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Murat Bal'ın açıklamalarını Haberler.com Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.