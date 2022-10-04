Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: "Mersin'deki Saldırıda Şehit Olan Polisimize İdare Tarafından Uzun Namlulu Silah ve Çelik Yelek Verilmiş Midir"

26. ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Halen CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görevine devam etmektedir. Peki, Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MURAT BAKAN KİMDİR?

Murat Bakan (1972; Ankara), Türk siyasetçi ve avukat. 2015 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekilliği'ne adaylığını koyarak milletvekili olmuştur. 26. ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Halen CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görevine devam etmektedir.

Bakan ailesinin ortanca çocuğu olarak, Astsubay olan babasının görev yaptığı Ankara'da 1972 yılında doğmuştur. İlkokula Ankara Bayrak Garnizonu ilkokulunda başlamış eğitim yaşamının kalanını İzmir'de geçirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra meslektaşı olan eşiyle birlikte serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Meslektaşı olan Selin Ercoşkun Bakan ile evli ve Yiğit Kemal adında bir oğlu vardır.

Kent Konseylerinde Ulusal ve uluslararası projeler yapmıştır. Siyaseti karşıtlık üzerine değil, ilkeli uzlaşmalarla yapmaktan yana olan Murat Bakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin çağdaşlaşması için belirlediği bilimsel doğruyu esas alan ilkelerinin yol gösterici olduğuna inanmıştır. Bugüne kadar ürettiklerini referans göstererek 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde önseçime girmiş ve önseçimden çıkarak aday olmuş 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili seçilmiştir halen milletvekilliği görevi devam etmektedir. Murat Bakan amatör pilot olup Gyrocopter ve Ultralight kategorilerinde pilot lisansına sahiptir.

SİYASİ HAYATI

2004 Yerel Seçimleri Belediye Meclis Üyesi Adayı, 2007 Genel Seçimleri İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı, 2009 Yerel Seçimleri İzmir İl Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı, İzmir Karabağlar Belediye Meclis Üyesi (2009-2014), Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili (2010-2012), Karabağlar Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı (2009-2013), İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi (2009-2014), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü (2009-2014), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı (2012-2014), CHP 32. Olağan Kurultay Kurultay Delegesi, CHP 16. Olağanüstü Kurultay Tüzük Teknik Komisyonu Üyesi, CHP 17. ve 18. Olağanüstü Kurultay Divandan Sorumlu Kurultay Görevlisi, Karabağlar Kent Konseyi Kurucu Başkanı (2009-2013), İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucusu, İlk Dönem Sözcüsü ve Onursal Üyesi, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Üyesi, 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili, 26. Dönem TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, 26. Dönem TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi, 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili, 27. Dönem TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Grup Başkanı, 27. Dönem TBMM Kürsel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi ve Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanı