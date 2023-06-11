Murat Aygen kimdir? Murat Aygen kaç yaşında, ne iş yapıyor? Murat Aygen hayatı ve biyografisi!

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MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen (d. Murat Ağlatçı, 29 Ekim 1971), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Oyuncu, ismini 2005 yılında çekilen ve ilk filmi olan Ankara Ekspresi'nde Binbaşı Seyfi rolüyle duyurmuştur. Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş adlı televizyon dizilerinde oynamıştır. Yeni dizi sezonunda Medcezir adlı televizyon dizisi ile Star TV'de ekran başına geçen oyuncu paraya ve paranın sağladığı yaşama düşkün olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemekte ve sürekli gözü Mine Tugay (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı sergileyen "Faruk Beylice" karakterini oynamıştır. 2019 - 2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Mucize Doktor dizisinde "Tanju" karakterini canlandırdı. Günümüzde ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Doğan Yıldırım" karakterini oynamaktadır.