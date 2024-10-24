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Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?
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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında gasbedildikten sonra hayatını kaybeden ticari taksi şoförünün arkadaşı, yıllardan beri ekmek kavgası içinde olduğunu ifade ederek "Ölümle savaştılar." dedi.Peki, Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

Tusaş'a düzenlenen terör saldırısında önce gasbedilen ardından öldürülen taksi şoförünün arkadaşı "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik." ifadelerini kullandı. Peki, Murat Arslan kimdir?(TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT TAKSİCİ MURAT ARSLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında gasbedildikten sonra hayatını kaybeden ticari taksi şoförünün arkadaşı, yıllardan beri ekmek kavgası içinde olduğunu ifade ederek "Ölümle savaştılar." dedi.

Tusaş'a düzenlenen terör saldırısında önce gasbedilen ardından öldürülen taksi şoförünün arkadaşı "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik." ifadelerini kullandı.

Şehit Taksici Murat Arslan hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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