Murat Aksu kimdir? Murat Aksu mesleği ne, hangi takımlı? - Haberler

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Murat Aksu kimdir? Murat Aksu mesleği ne, hangi takımlı?

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Murat Aksu kimdir? Murat Aksu mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden Murat Aksu merak konusu oldu. Peki, Murat Aksu kimdir? Murat Aksu mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Murat Aksu kimdir? Murat Aksu mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

MURAT AKSU KİMDİR?

Doktora, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, 1999

Yüksek Lisans, Oklahoma City University, İşletme Yönetimi, 1990

Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1990

Murat Aksu, Türk Hukuku ile ilgili yıllar içinde edinmiş olduğu tecrübesi ile ASC'nin girişimci yönünü biçimlendirmektedir. Türk ve yabancı sermayelere ilişkin engin bilgisi, Türkiye'deki şirketlerin yabancı yatırımcılarla buluşmasına yardımcı olmaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetleri sunmanın yanı sıra, yabancı müvekkil ve proje geliştirme departmanlarının başında bulunan Aksu; Ekonomi Hukuku, Spor Hukuku ve Yatırım Hukuku alanlarında da rehberlik etmektedir.

Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı, Kurucu Ortak (2001-)

Kalyon Grup, Genel Koordinatör (1999-2001)

Kalpeks Dış Ticaret A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı (1997-1999)

Demirören Enerji A.Ş., Danışman (1996-1997)

Kalyon Plastik A.Ş., İstanbul Koordinatörü (1995-1996)

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