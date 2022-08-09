Haber : Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi. - Haberler

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Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi.

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Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi.

Sarmal adlı kitabı ile gündem olan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında merak edilenler haberimizde. Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel ne iş yapıyor?

Yeniçağ gazetesi yazarı ve daha önce İyi Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Murat Ağırel hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık. Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel ne iş yapıyor?

Murat Ağıreldoğum tarihi: 23 Eylül 1978

Murat Ağırelkaç yaşında : 42 yaşında

Murat Ağırel doğum yeri : Adana

Murat Ağırelmesleği : Gazeteci ve yazar

Adana Ceyhan'da 23 Eylül 1978 yılında doğan Murat Ağırel, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Ceyhan'da tamamlamıştır. Ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nden mezun olmuş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü de başarı ile bitirmiştir.

2006 senesinde Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yürütmüştür. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi'ni tertip etmiş, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu'nu da düzenleyenlerden olmuştur. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapmıştır ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış ve 7 yıl 3 ay cezaya çarptırılmıştır.

Son yıllarda kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabı ve Sarmal adlı kitabı yayınlamıştır.

Murat Ağırel son olarakYeniçağ Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Daha önce Medya Siyaset ve Oda TV bünyesinde de yer almış ve yazılar yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak seçime girmiştir.

Şaki

Sarmal

Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com Haberler.com - Gündem

Murat Ağırel Milletvekili Murat Ağırel İYİ Parti İstanbul İstanbul Gündem Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Nesrin Gündağ:

Sarmal adlı kitabından dolayı kendilerini kutluyorum. Böyle bir eseri meydana getirmek, uzun uğraş ve sıkıntılı bir iş olduğunu, düşünüyorum. Kim bilir ne kadar kitap, dokuman ve görüşmeler yaptı. Okurken karıştırıyorum, yazarımız yazarken neler yaşadı hayal bile edemiyorum. Bize böyle bir eser kazandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum.

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Nesrin Gündağ:

Sarmal adlı eserinden dolayı kendilerini kutluyorum. Kitabı hazırlamak için bayağı emek vermiş. öyle kolay, kolay bir arya getirilecek gibi değil. Araştırma yapmak için kim bilir ne kadar kitap ve dokuman incelemiştir. Okurken bile karıştırıyorsam, yazan kim bilir ne kadar uğraşmıştır. Böyle bir eser yarattığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

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Ümit külcü:

Kendisi bambaşka bir iş kolundan tanımaktaydım umarım enkısa zamanda hakkında hayırlı olanı yaşar ve ozfürhayatına yeniden başlar

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