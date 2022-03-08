Murakabe ne demek? TDK'ye murakabe ne anlama geliyor? - Haberler

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Murakabe ne demek? TDK'ye murakabe ne anlama geliyor?

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Murakabe ne demek? TDK'ye murakabe ne anlama geliyor?

Murakabe nedir ve murakabe ne demek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Murakabe ne anlama geliyor ve TDK'ye göre murakabe ne demek merak ediliyor. Peki, Murakabe ne demek?

TDK'ye göre murakabe ne demek ve murakabe sözlük anlamı nedir insanlar tarafından merak ediliyor. Murakabe nedir ve murakabe ne demek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Murakabe ne anlama geliyor ve TDK'ye göre murakabe ne demek merak ediliyor. Murakabe ne demek? TDK'ye murakabe ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

MURAKABE NE DEMEK?

Murakabe ne demek merak ediliyor. Murakabe : denetleme,denetim anlamına geliyor. Aynı zamanda, (gizemcilikte) Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma ifade ediyor.

TDK'YE MURAKABE NE ANLAMA GELİYOR?

isim, eskimiş Denetleme:

"Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş." - Samiha Ayverdi

isim, eskimiş Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma.

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