Muradiye çorbası tarifi! MasterChef muradiye çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel muradiye çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında muradiye çorbası hazırladı. Peki, muradiye çorbası nedir? muradiye çorbası nasıl yapılır? muradiye çorbası nedir?

Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif muradiye çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, muradiye çorbası nasıl yapılır? muradiye çorbası nedir? muradiye çorbası nasıl yapılır, muradiye çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te muradiye çorbası yapıldı, evde klasik muradiye çorbası yapıldı! İşte en güzel muradiye çorbası!

MURADİYE ÇORBASI TARİFİ!

4 tepeleme yemek kaşığı yoğurt,

1 yumurta sarısı,

6-7 yemek kaşığı zeytinyağ,

1 tatlı kaşığı kuru nane,

Tuz,

6 su bardağı sıcak su.

1 adet yeşil kabak,

2 adet havuç,

1/2 tavuk göğsü,

1/2 su bardağı arpa şehriye,

1 yemek kaşığı un,

YAPILIŞI