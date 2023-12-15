Muradiye çorbası tarifi! MasterChef muradiye çorbası nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel muradiye çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında muradiye çorbası hazırladı. Peki, muradiye çorbası nedir? muradiye çorbası nasıl yapılır? muradiye çorbası nedir?
Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif muradiye çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, muradiye çorbası nasıl yapılır? muradiye çorbası nedir? muradiye çorbası nasıl yapılır, muradiye çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te muradiye çorbası yapıldı, evde klasik muradiye çorbası yapıldı! İşte en güzel muradiye çorbası!
MURADİYE ÇORBASI TARİFİ!
4 tepeleme yemek kaşığı yoğurt,
1 yumurta sarısı,
6-7 yemek kaşığı zeytinyağ,
1 tatlı kaşığı kuru nane,
Tuz,
6 su bardağı sıcak su.
1 adet yeşil kabak,
2 adet havuç,
1/2 tavuk göğsü,
1/2 su bardağı arpa şehriye,
1 yemek kaşığı un,
YAPILIŞI
- Önce, zeytinyağını kızdırıp küp küp doğradığınız tavuğu ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun, Tavla sarı büyüklüğünde doğradığınız havuç ve kabakları ekleyip karıştırın,
- Sonrakapağını kapatıp arada karıştırarak havuç ve kabaklar yumuşayana kadar kavurun, Suyunu ve şehriyeyi ekleyip şehriye yumuşayana kadar pişirin,
- Ardından bu sırada terbiyesi için ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın, Çorbanın suyundan birkaç kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyip hızlıca çırpın,
- Son olarak terbiyeyi tencereye ekleyip hızlıca karıştırın, Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve altını kapatın, Tuzu ve naneyi ekleyip karıştırın.