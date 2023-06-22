Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Münir Karaloğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Münir Karaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Münir Karaloğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Münir Karaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan eski Diyarbakır Valisi ve kayyımı Münir Karaloğlu, 1964 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa´da doğdu.

1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1990'da kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylığı sırasında 8 ay İngiltere'de kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı.

1994 yılında Kırıkkale-Karakeçeli Kaymakamı olarak görev yaptı.

Sırasıyla Harran Kaymakamı, Çekerek Kaymakamı, Reşadiye Kaymakamı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Başbakan Danışmanı) görevinde bulundu.

2004–2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Aynı dönemde Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nın (YERELSEN) kurulmasına öncülük etti. Mayıs 2009'a kadar sendikanın genel başkanlık görevini sürdürdü.

2009 – 2013 yılları arasında Van Valiliği, 2013- 2016 yılları arasında Bursa Valiliği, 2016-2020 yılları arasında Antalya Valiliği yaptı.

2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı olarak da görev aldı.