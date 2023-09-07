Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Münir Karaloğlu'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Münir Karaloğlu kimdir? Araştırılmakta. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli? Münir Karaloğlu hayatı ve biyografisi!

Münir Karaloğlu kimdir? Sorusu, Münir Karaloğlu hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Münir Karaloğlu kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Münir Karaloğlu kimdir? Münir Karaloğlu kaç yaşında, nereli? Münir Karaloğlu hayatı ve biyografisi!

MÜNİR KARALOĞLU KİMDİR?

1964 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa´da doğan Karaloğlu, ilkokulu Kaptanpaşa´da, ortaokul ve lise tahsilini Rize İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan 1989 yılında mezun olan Karaloğlu, avukatlık stajının ardından 1990 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Karaloğlu, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı.

1994 yılında Kırıkkale-Karakeçeli Kaymakamı olarak görev yapan Karaloğlu, aynı yıl vatani görevini yapmak üzere bu görevine ara verdi. Askerliğini tamamlamasının ardından yine Kırıkkale-Karakeçili Kaymakamı olarak görevine geri dönen Karaloğlu, daha sonra sırasıyla:

1996-1998 Şanlıurfa-Harran Kaymakamı,

1998-2000 Yozgat-Çekerek Kaymakamı,

2000-2002 Tokat-Reşadiye Kaymakamı,

2002- 2003 Kırklareli Vali Yardımcılığı,

2003-2004 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Başbakan Danışmanı),

10 Haziran 2004 - 14 Haziran 2009 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nın (YERELSEN) kurulmasına öncülük eden Karaloğlu, Mayıs 2009 ayına kadar Sendika Genel Başkanlık görevini sürdürdü.

12.06.2009-02.08.2013 Van Valiliği,

04.08.2013-10.06.2016 Bursa Valiliği,

01.06.2016 tarih ve 29729 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 30.05.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararınca Antalya Valiliği görevine atanmıştır ve hala işine istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin köklü üniversitelerinden Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanına layık görülen Karaloğlu, öğretmen Sevim Hanım ile evli olup, Meral Su ile Elif Meva'nın babasıdır.