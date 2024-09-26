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Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı?

Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı?
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15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Peki, Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı?

Münevver Karabulut cinayetinin 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. " Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut öldüğünde kaç yaşındaydı?

CEM GARİPOĞLU MEZARI NEREDE?

Münevver Karabulut cinayetinin 15 yıl geçti ancak tartışmalar hala sürüyor. " Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

DNA tespiti için yakın zamanda açılması planlanan mezarın görüntüleri ise yeni bir tartışma başlattı. Son derece bakımsız olduğu gözlenen mezarın ağaçlarla ve otlarla kamufle edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Cem Garipoğlu'nun mezar görüntülerinin altına "Bu mezar değil ki sadece taş koyulmuş oraya", "Böyle zengin bir ailenin çocuğunun mezarı bu kadar bakımsız olmaz. Kesin bir haltlar var", "Aç açabilirsen" şeklinde yorumlar yapıldı.

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde, aslen Bolu, Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı. Beşiktaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olan Karabulut, aynı zamanda üniversite hazırlık dershanesine de gidiyordu. Cinayetten yaklaşık 1 yıl kadar önce Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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