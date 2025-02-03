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Münbiç nerede? Münbiç Suriye'de hangi şehre bağlı, konumu neresi?

Münbiç nerede? Münbiç Suriye'de hangi şehre bağlı, konumu neresi?
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Münbiç nerede? sorusu, özellikle Ortadoğu'daki gelişmeleri takip edenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Stratejik konumu nedeniyle sık sık gündeme gelen Münbiç, Suriye'nin kuzeyinde yer alan önemli bir ilçedir.

Halep iline bağlı olan Münbiç, Türkiye sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor. Fırat Nehri'nin batısında yer alan bu bölge, özellikle son yıllarda siyasi ve askeri gelişmelerle adından söz ettiriyor. Peki, Münbiç hangi ülkeye bağlıdır? Münbiç'in haritadaki konumu ve önemi nedir? İşte detaylar…

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Suriye'nin kuzeyinde, Halep iline bağlı önemli bir ilçedir. Fırat Nehri'nin batısında bulunan Münbiç, Türkiye sınırına yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alır.

Bu bölge, özellikle Suriye İç Savaşı sırasında büyük değişimlere sahne olmuştur. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne giren Münbiç, 2016 yılında ABD destekli grupların operasyonuyla DEAŞ'tan temizlenmiştir. Günümüzde ise farklı güçlerin varlık gösterdiği stratejik bir bölge olmaya devam etmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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