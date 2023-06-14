Mumyalanmış köpek balığı müzede sergilenecek

Mısır'ın Hurgada şehrinde denize giren bir Rus turistin ölümüne neden olan köpek balığının, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde 5 uzman tarafından mumyalanarak müzede sergileneceği açıklandı.

Mısır'ın doğusundaki Hurgada şehri sahilinde denize giren bir Rus turistin ölümüne neden olan köpek balığının mumyalanarak müzede sergileneceği duyuruldu.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyon kanalının haberine göre, Deniz Bilimleri Enstitüsündeki deniz canlılarının mumyalanması alanında 5 uzman, 8 Haziran'da Rus turistin ölümüne neden olan yarım ton ağırlığındaki ve 8 yaşındaki köpekbalığının mumyalama işlemini tamamladı.

Mısır'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde balıkçılık konusunda uzman araştırmacı Eşref Sıddik, Rus turisti öldüren ve daha sonra balıkçılar tarafından yakalanan köpek balığına ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu. Sıddik, söz konusu köpekbalığının dişi ve hamile olduğunu belirtti.

Sıddik, "Bu köpekbalığının türü, kaplan köpekbalığı ve beyaz köpekbalığından sonra insanlar için en tehlikeli tür. Bu balık Kızıldeniz'de az sayıda bulunuyor ve 600 metreye kadar derinliklerde yaşıyor. Genellikle sahillere dönüyor ve avını iki metreden daha az derinlikte yakalayabiliyor." dedi.

Mumyalama sürecinin balığın diseksiyonuyla başladığını ve üzerinde çalışılan en önemli kısmın karaciğer olduğunu söyleyen Sıddik, organları çıkarma ve incelemenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Haşim Medkur da "Mumyalanan köpekbalığı yaklaşık 3 metre ve 25 santimetre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığında ve yaklaşık 8 yaşında." dedi.

Enstitünün Müdür Yardımcısı Ahmed Vehballah, mumyalanmış köpekbalığının müzede sergileneceğini söyledi.

Vehballah, köpekbalığının müzeye yerleştirilmesinin, halkın bu önemli deniz canlılarını görmesini ve özelliklerini öğrenmesini sağlayacağını ifade etti.

Mısır Çevre Bakanlığı mumyalama sürecine ilişkin açıklama yapmadı.

Mısır'daki Rus Konsolosluğu, 8 Haziran'da Hurgada'da bir Rus turistin, köpekbalığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı.