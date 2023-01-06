Bugün Kanal D'de Mumya filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Mumya konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Mumya ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Mumya konusu ne? Mumya oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de Mumya oldu. Başrollerinde Tom Cruise, Russel Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis'in olduğu "Mumya" filmi Kanal D'de! Peki, Mumya konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Mumya ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

MUMYA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı bir Amerikan filmi. The Mummy serisinin yeniden başlatılması ve Evrensel Canavarlar paylaşılan evrenin ilk filmi olması amaçlanmıştır. Filmde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe gibi oyuncular yer alıyor.

MUMYA KONUSU NEDİR?

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise : Nick Morton

Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis : Jenny Halsey

Jake Johnson : Sgt. Vail

Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster

Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam : King Menehptre

Dylan Smith : Lorenzo Montanari

Rez Kempton : Foreman

Javier Botet : Set

Chasty Ballesteros : Kira Lee

Marwan Kenzari : Agent of Prodigium

Alaa Salf : Sickle Slave