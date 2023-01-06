Mumya konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Mumya ne zaman çekildi?
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Bugün Kanal D'de Mumya filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Mumya konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Mumya ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Mumya konusu ne? Mumya oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de Mumya oldu. Başrollerinde Tom Cruise, Russel Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis'in olduğu "Mumya" filmi Kanal D'de! Peki, Mumya konusu nedir, oyuncuları kimler? Mumya hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Mumya ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı bir Amerikan filmi. The Mummy serisinin yeniden başlatılması ve Evrensel Canavarlar paylaşılan evrenin ilk filmi olması amaçlanmıştır. Filmde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe gibi oyuncular yer alıyor.
Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.
Tom Cruise : Nick Morton
Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet
Annabelle Wallis : Jenny Halsey
Jake Johnson : Sgt. Vail
Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster
Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll
Selva Rasalingam : King Menehptre
Dylan Smith : Lorenzo Montanari
Rez Kempton : Foreman
Javier Botet : Set
Chasty Ballesteros : Kira Lee
Marwan Kenzari : Agent of Prodigium
Alaa Salf : Sickle Slave