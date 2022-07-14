Mumya filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mumya filmi ne zaman çıktı? Saat kaçta, hangi kanalda?
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Kanal D'de bugün Mumya filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Mumya filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mumya filmi ne zaman çıktı? Saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. Peki, Mumya filmi ne zaman çekildi? Mumya film çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı yakında çıkacak bir Amerikan filmi. Mumya filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mumya filmi ne zaman çıktı? Saat kaçta, hangi kanalda?
MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı yakında çıkacak bir Amerikan filmi. The Mummy serisinin yeniden başlatılması ve Evrensel Canavarlar paylaşılan evrenin ilk filmi olması amaçlanmıştır. Filmde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe gibi oyuncular yer alıyor. Filmin 9 Haziran 2017'de 3D, 2D ve IMAX 3D olarak çıkması planlanıyor.
Filmin ana çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford , Birleşik Krallık'ta başladı. Pinewood Stüdyoları ve Shepperton Stüdyoları da prodüksiyon için kullanıldı ve su altı sahneleri Pinewood'da çekildi. Filmin çekimleri 17 Temmuz 2016'da Londra'da sona erdi . Daha sonra prodüksiyon iki haftalığına Namibya'ya taşındı ve ana çekimler 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.
MUMYA FİLMİ KONUSU NE?
2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır. Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.
MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tom Cruise : Nick Morton
Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet
Annabelle Wallis : Jenny Halsey
Jake Johnson : Sgt. Vail
Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster
Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll
Selva Rasalingam : King Menehptre
Dylan Smith : Lorenzo Montanari
Rez Kempton : Foreman
Javier Botet : Set
Chasty Ballesteros : Kira Lee
Marwan Kenzari : Agent of Prodigium
Alaa Salf : Sickle Slave