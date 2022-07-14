Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı yakında çıkacak bir Amerikan filmi. Mumya filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mumya filmi ne zaman çıktı? Saat kaçta, hangi kanalda?

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mumya (Özgün adı: The Mummy), Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı yakında çıkacak bir Amerikan filmi. The Mummy serisinin yeniden başlatılması ve Evrensel Canavarlar paylaşılan evrenin ilk filmi olması amaçlanmıştır. Filmde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe gibi oyuncular yer alıyor. Filmin 9 Haziran 2017'de 3D, 2D ve IMAX 3D olarak çıkması planlanıyor.

Filmin ana çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford , Birleşik Krallık'ta başladı. Pinewood Stüdyoları ve Shepperton Stüdyoları da prodüksiyon için kullanıldı ve su altı sahneleri Pinewood'da çekildi. Filmin çekimleri 17 Temmuz 2016'da Londra'da sona erdi . Daha sonra prodüksiyon iki haftalığına Namibya'ya taşındı ve ana çekimler 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.

MUMYA FİLMİ KONUSU NE?

2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır. Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom Cruise : Nick Morton

Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis : Jenny Halsey

Jake Johnson : Sgt. Vail

Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster

Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam : King Menehptre

Dylan Smith : Lorenzo Montanari

Rez Kempton : Foreman

Javier Botet : Set

Chasty Ballesteros : Kira Lee

Marwan Kenzari : Agent of Prodigium

Alaa Salf : Sickle Slave