Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi oyuncuları kimler? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta?
Gündem Haberleri
2017 yılında vizyona giren Mumya filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Alex Kurtzman'ın yönettiği filmin başrolünde ise Tom Cruise yer alıyor. Peki, Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi nerede çekildi? Mumya filiminin oyuncuları kimlerdir? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
2017 yılına vizyona girenABD yapımı Mumya filmi ekranlara geliyor. Fantastik, Macera ve korku türündeki filmin aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Film, Prenses Amunet'in insanlığa boyun eğdirmesine odaklanıyor. Peki, Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi nerede çekildi? Mumya filiminin oyuncuları kimlerdir? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.
- Tom Cruise : Nick Morton
- Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet
- Annabelle Wallis : Jenny Halsey
- Jake Johnson : Sgt. Vail
- Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster
- Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll
- Selva Rasalingam : King Menehptre
- Dylan Smith : Lorenzo Montanari
- Rez Kempton : Foreman
- Javier Botet : Set
- Chasty Ballesteros : Kira Lee
- Marwan Kenzari : Agent of Prodigium
Filmin ana çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford , Birleşik Krallık 'ta başladı. Pinewood Stüdyoları ve Shepperton Stüdyoları da prodüksiyon için kullanıldı ve su altı sahneleri Pinewood'da çekildi. Filmin çekimleri 17 Temmuz 2016'da Londra'da sona erdi . Daha sonra prodüksiyon iki haftalığına Namibya'ya taşındı ve ana çekimler 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.
2017 yılına vizyona girenABD yapımı Mumya filmi bu akşam saat 20.00 da Star TV ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.