Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi oyuncuları kimler? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta?

2017 yılında vizyona giren Mumya filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Alex Kurtzman'ın yönettiği filmin başrolünde ise Tom Cruise yer alıyor. Peki, Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi nerede çekildi? Mumya filiminin oyuncuları kimlerdir? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2017 yılına vizyona girenABD yapımı Mumya filmi ekranlara geliyor. Fantastik, Macera ve korku türündeki filmin aksiyon sahneleri dikkat çekiyor. Film, Prenses Amunet'in insanlığa boyun eğdirmesine odaklanıyor. Peki, Mumya filiminin konusu ne? Mumya filimi nerede çekildi? Mumya filiminin oyuncuları kimlerdir? Mumya filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom Cruise : Nick Morton

Sofia Boutella : The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis : Jenny Halsey

Jake Johnson : Sgt. Vail

Courtney B. Vance : Col. Gideon Forster

Russell Crowe : Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam : King Menehptre

Dylan Smith : Lorenzo Montanari

Rez Kempton : Foreman

Javier Botet : Set

Chasty Ballesteros : Kira Lee

Marwan Kenzari : Agent of Prodigium

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford , Birleşik Krallık 'ta başladı. Pinewood Stüdyoları ve Shepperton Stüdyoları da prodüksiyon için kullanıldı ve su altı sahneleri Pinewood'da çekildi. Filmin çekimleri 17 Temmuz 2016'da Londra'da sona erdi . Daha sonra prodüksiyon iki haftalığına Namibya'ya taşındı ve ana çekimler 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.

MUMYA FİLİMİ HANGİ KANALDAN YAINLANACAK?

2017 yılına vizyona girenABD yapımı Mumya filmi bu akşam saat 20.00 da Star TV ekranlarda izleyicisiyle buluşacak.