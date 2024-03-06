İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mümin Günler kimdir? İYİ Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ADAYI KİM?

İYİ Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mümin Günler oldu.

MÜMİN GÜNLER KİMDİR?

İYİ Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mümin Günler, Yozgat kökenli bir isim olarak İstanbul'da doğup büyüdü. 1963 yılında İstanbul'a göç eden ailesiyle birlikte gelmiş olan Günler, şehirde eğitimini tamamlamış ve daha sonra Gümrük Müşaviri olarak kendi işini kurmuştur. İstanbul'da uzun yıllarını geçiren Günler, 2009 yılında Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kuruluna seçilmesiyle Yozgat'a olan bağlarını güçlendirmiştir.

Yozgat ile ilgili çalışmalara katılarak hemşehrileriyle daha yakından tanışma fırsatı bulan Günler, dernek bünyesinde kültürel ve ekonomik faaliyetlerde bulunmuş, Yozgat'ın kalkınmasına katkı sağlamıştır. Bu süreçte, Yozgat'ın ekonomik potansiyelini ve kalkınma modellerini daha yakından tanıma şansı bulmuş ve bu deneyimlerini gelecek projelerine yansıtmayı hedeflemiştir.

Siyasete olan ilgisi ve hizmet etme arzusuyla İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana aktif bir üyesi olan Günler, partinin İstanbul il başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve İstanbul'da yapılan seçimlerde partiye hizmet etmiştir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.