Mümin Birinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci kaç yaşında, nereli?
Mümin Birinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Kumluca Belediye Başkan adayı olan Mümin Birinci hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mümin Birinci'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mümin Birinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MÜMİN BİRİNCİ KİMDİR?
Mümin Birinci, Yeniden Refah Partisi Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.