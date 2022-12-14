Yemek kartlarının artık geçerli olmayacağı hakkında çıkan konuşmaların ardından vatandaşlar arama motorlarında Multinet kalkıyor mu? Ticket, Metropol, Setcard, Sodexo kalkıyor mu? Yemek kartları kalkacak mı? sorularını araştırırken Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına yönelik iddia bugün sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken haberlere yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Peki, Multinet kalkıyor mu? Ticket, Metropol, Setcard, Sodexo kalkıyor mu? Yemek kartları kalkacak mı?

MULTİNET, TİCKET, SODEXO KALKIYOR MU?

Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" diye konuştu.