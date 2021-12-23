Mülkiye Kazan bulundu mu? Mülkiye Kazan öldü mü?

Mülkiye Kazan öldü mü? Müge Anlı'da aranan Mülkiye Kazan'a ne oldu, bulundu mu? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜLKİYE KAZAN BULUNDU MU?

23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da kayboldu. 16 Kasım tarihinde kaybolan Mülkiye, nişanlısı tarafından aldatıldığını öğreniyor bu nedenle ayrılmak istediğini belirtiyor. Genç kızın kaybolduğu gün telefonundan ablasına "Ben Almanya'ya gideceğim" mesajları geliyor. Fakat mesajları Mülkiye'nin yazmadığı ortada. Mülkiye'nin nişanlısı kendisine yapılan iddiaları yalanlayıp, çelişkili konuşmasıyla kafaları karıştırdı. Ailesi evlerinin önüne gelen bir araçla kaçırıldığı belirtiliyor.

MÜLKİYE KAZAN ÖLDÜ MÜ?

Müge Anlı'da en son gelen habere göre, Mülkiye Kazan'ın cesedi, kıyafetlerinin Mülkiye ile uyuştuğu, çukurun içine atılmış bir şekilde, toprağa gömülü olarak bulunmuştur.

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