MÜLK (TEBAREKE) SURESİ OKUNUŞU: Mülk Suresi (3 SAYFA) Arapça yazılışı ve anlamı nedir? Tebareke Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Mülk Tebareke suresi 2.5 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Mülk Tebareke Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Mülk Tebareke Suresi, en çok okunan surelerden birisidir. Perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri, dini günlerde en çok Mülk Tebareke Suresi okunmaktadır. Tebareke Suresi Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Tebareke Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?

TEBAREKE SURESİ KAÇINCI SAYFADA BULUNUYOR?

Mülk Suresi Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Sure toplamda 30 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini 1. ayette geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır. Bir diğer adı Tebareke Suresi olarak da geçmektedir. Daha doğrusu sure "Tebarekellezi" ile başladığı için halk arasında "Tebareke" olarak da geçiyor. Mülk Suresi'nde başlıca, Allah'ın (c.c.) azameti, Allah'ın (c.c.) birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.

TEBAREKE MÜLK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Mülk suresi sayfa 1

Mülk suresi sayfa 2

Mülk suresi sayfa 3

TEBAREKE MÜLK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Ayetin Okunuşu : Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).

2. Ayetin Okunuşu : Ellezî halagal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azîzul ğafûr(ğafûru).

3. Ayetin Okunuşu : Ellezî halaga seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4. Ayetin Okunuşu : Summerciıl basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

5. Ayetin Okunuşu : Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6. Ayetin Okunuşu : Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).

7. Ayetin Okunuşu : İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8. Ayetin Okunuşu : Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).

9. Ayetin Okunuşu : Gâlû belâ gad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10. Ayetin Okunuşu : Ve gâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

11. Ayetin Okunuşu : Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12. Ayetin Okunuşu : İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

13. Ayetin Okunuşu : Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

14. Ayetin Okunuşu : E lâ ya'lemu men halag, ve huvel latîful habîr(habîru).

15. Ayetin Okunuşu : Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16. Ayetin Okunuşu : E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

17. Ayetin Okunuşu : Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri).

18. Ayetin Okunuşu : Ve legad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

19. Ayetin Okunuşu : E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun).

20. Ayetin Okunuşu : Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

21. Ayetin Okunuşu : Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

22. Ayetin Okunuşu : E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

23. Ayetin Okunuşu : Gul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

24. Ayetin Okunuşu : Gul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

25. Ayetin Okunuşu : Ve yegûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

26. Ayetin Okunuşu : Gul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

27. Ayetin Okunuşu : Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

28. Ayetin Okunuşu : Gul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

29. Ayetin Okunuşu : Gul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

30. Ayetin Okunuşu : Gul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

NOT : Mülk Suresini tecvid ve talim kurallarına göre okumak için lütfen Arapça halinden okumaya çalışınız. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve takip edebilirsiniz. Allah razı olsun...

TEBAREKE MÜLK TÜRKÇE DİYANET MEALİ / TÜRKÇE ANLAMI