MÜLK (TEBAREKE) SURESİ OKUNUŞU: Mülk Suresi (3 SAYFA) Arapça yazılışı ve anlamı nedir? Tebareke Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?
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Mülk Suresi Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir ve en çok okunan surelerin başında gelir. Toplam 2.5 sayfadır. Tebareke Suresi'nin tüm sayfalarını sizler için tek başlık altında topladık. Haberimizden Mülk Suresi tüm sayfalarını okuyabilirsiniz. Mülk Suresi okunuşu nasıldır? Mülk Suresi fazileti nedir? Mülk Suresi kaç sayfa? Mülk Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe mealine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Mülk Tebareke suresi 2.5 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Mülk Tebareke Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Mülk Tebareke Suresi, en çok okunan surelerden birisidir. Perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri, dini günlerde en çok Mülk Tebareke Suresi okunmaktadır. Tebareke Suresi Arapça yazılışı, anlamı ve tefsiri nedir? Tebareke Suresi okunuşu ve yazılışı nasıldır?
Mülk Suresi Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Sure toplamda 30 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini 1. ayette geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır. Bir diğer adı Tebareke Suresi olarak da geçmektedir. Daha doğrusu sure "Tebarekellezi" ile başladığı için halk arasında "Tebareke" olarak da geçiyor. Mülk Suresi'nde başlıca, Allah'ın (c.c.) azameti, Allah'ın (c.c.) birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.
- 1. Ayetin Okunuşu : Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).
- 2. Ayetin Okunuşu : Ellezî halagal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azîzul ğafûr(ğafûru).
- 3. Ayetin Okunuşu : Ellezî halaga seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
- 4. Ayetin Okunuşu : Summerciıl basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
- 5. Ayetin Okunuşu : Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
- 6. Ayetin Okunuşu : Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).
- 7. Ayetin Okunuşu : İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
- 8. Ayetin Okunuşu : Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).
- 9. Ayetin Okunuşu : Gâlû belâ gad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
- 10. Ayetin Okunuşu : Ve gâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
- 11. Ayetin Okunuşu : Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
- 12. Ayetin Okunuşu : İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
- 13. Ayetin Okunuşu : Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
- 14. Ayetin Okunuşu : E lâ ya'lemu men halag, ve huvel latîful habîr(habîru).
- 15. Ayetin Okunuşu : Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).
- 16. Ayetin Okunuşu : E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
- 17. Ayetin Okunuşu : Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri).
- 18. Ayetin Okunuşu : Ve legad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
- 19. Ayetin Okunuşu : E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun).
- 20. Ayetin Okunuşu : Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
- 21. Ayetin Okunuşu : Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
- 22. Ayetin Okunuşu : E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
- 23. Ayetin Okunuşu : Gul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
- 24. Ayetin Okunuşu : Gul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
- 25. Ayetin Okunuşu : Ve yegûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
- 26. Ayetin Okunuşu : Gul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
- 27. Ayetin Okunuşu : Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
- 28. Ayetin Okunuşu : Gul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
- 29. Ayetin Okunuşu : Gul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
- 30. Ayetin Okunuşu : Gul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).
NOT : Mülk Suresini tecvid ve talim kurallarına göre okumak için lütfen Arapça halinden okumaya çalışınız. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve takip edebilirsiniz. Allah razı olsun...
- 1. Ayetin Anlamı : Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
- 2. Ayetin Anlamı : O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
- 3. Ayetin Anlamı : O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
- 4. Ayetin Anlamı : Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.
- 5. Ayetin Anlamı : Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.
- 6. Ayetin Anlamı : Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!
- 7. Ayetin Anlamı : Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler.
- 8. Ayetin Anlamı : Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.
- 9. Ayetin Anlamı : Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve 'Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' demiştik."
- 10. Ayetin Anlamı : Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık."
- 11. Ayetin Anlamı : İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun!
- 12. Ayetin Anlamı : Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
- 13. Ayetin Anlamı : Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
- 14. Ayetin Anlamı : Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
- 15. Ayetin Anlamı : O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.
- 16. Ayetin Anlamı : Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yer yüzü şiddetle çalkalanıyor.
- 17. Ayetin Anlamı : Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!
- 18. Ayetin Anlamı : Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!?
- 19. Ayetin Anlamı : Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.
- 20. Ayetin Anlamı : Yahut Rahmân'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler.
- 21. Ayetin Anlamı : Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
- 22. Ayetin Anlamı : Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
- 23. Ayetin Anlamı : De ki: "O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
- 24. Ayetin Anlamı : De ki: "O, Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız."
- 25. Ayetin Anlamı :"Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.
- 26. Ayetin Anlamı : De ki: "O bilgi, ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."
- 27. Ayetin Anlamı : Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, "İşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir" denir.
- 28. Ayetin Anlamı : De ki: "Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?"
- 29. Ayetin Anlamı : De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"
- 30. Ayetin Anlamı : De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akar su getirir?"