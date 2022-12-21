Mülk Kaynak Gayrimenkul'ün kurucusu Tolga Andaç kimdir?

Mülk Kaynak adlı şirketiyle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Tolga Andaç, 1990 yılında Ankara'da doğdu. Yozgatlı Nurcan-Yüksel Kaynak çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Andaç, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamladı. 2012 yılında aile şirketinde çalışmaya başlayarak iş hayatına adım atan başarılı girişimci, evli ve bir çocuk babası.

BAŞARILARI ÖDÜLLE TAÇLANDI

Çankaya-Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Mülk Kaynak Gayrimenkul ile çalışmalarına devam eden Tolga Andaç, Sinpaş Altınoran, Sinpaş Marina, Başkent Emlak Konutları ve Dikmen Doksvadi başta olmak üzere çok sayıda ses getiren projeye imza attı. Başarılarını Gossip Media Grup Ödülü, Yatırımcı ve Sanayi İş Adamları Derneği Ödülü gibi çok sayıda ödülle taçlandıran Andaç, sosyal medyanın da dikkat çeken isimlerinden.