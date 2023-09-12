Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayarak kamuda mülakata da değinmişti. Seçim beyannamesinde yer almasına rağmen dün NTV'de canlı yayında açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, mülakatın kaldırılmayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Mülakatı kalktı mı? Kamuda, öğretmenlikte, memurlukta mülakat kalktı mı, kaldırılacak mı, kalkıyor mu? Sorularına yanıt aranıyor. İşte son detaylar...

Atama bekleyen binler mülakat kalktı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Kamuya atamalardaki mülakatlar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, atamalarda yapılan mülakatlar ile ilgili "Mülakatlar kaldırılacak" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Bakan Yusuf Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çelişen sözleri sonrası binlerce vatandaşın aklına Mülakatı kalktı mı? Kamuda, öğretmenlikte, memurlukta mülakat kalktı mı, kaldırılacak mı, kalkıyor mu? Sorularının gelmesine sebep oldu. Peki, Öğretmenlik mülakatı kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı, kaldırılacak mı? İşte tüm detaylar...

MÜLAKAT KALKTI MI?

Seçim öncesi kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında gerçekleştirilen Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış ve mülakatlar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"MÜLAKATLAR ARTIK MÜLAKAT GİBİ YAPILACAK"

Bu konudaki belirsizlik sürerken dün (11 Eylül) Habertürk kanalında Türkiye'nin Nabzı Özel programına canlı katılan Bakan Yusuf Tekin sunucunun sorduğu ve AK Parti seçim vaadi olan öğretmenlikte mülakatın kalkacağı konusu hakkında, "Mülakat sürecini düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı. Ardından sunucunun, "Fakat sayın Cumhurbaşkanı mülakatın kaldırılacağı vaat etmişti." sözüne karşılık "Tam olarak öyle değil. Mülakatlar artık mülakat gibi yapılacak." diyerek cevap verdi.

45 DAKİKALIK MÜLAKAT

Öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyleyen Tekin, "Şu an üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek." dedi.

KAMERA KAYITTA OLACAK

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz"

DİKKAT ÇEKEN SEÇİM VAADİ OLARAK YER ALMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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