Öğretmen adayları için gerçekleştirilen mülakat süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Mülakatların kaldırılıp kaldırılmadığı konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Mülakat kalktı mı? Öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Mülakat kalktı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamalarında mülakatın kalktığı yönünde haberler gündeme geldi. Öğretmen mülakatları hakkındaki son durum ve detaylar merak konusu. Arama motorlarında öğretmen atamalarının nasıl gerçekleşeceği sorgulatılıyor. Peki, Mülakat kalktı mı? Öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

MÜLAKAT KALKTI MI?

Öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyleyen Tekin, "Şu an üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jürinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek." dedi.

KAMERA KAYITTA OLACAK

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz"