Mülakat kalktı mı? Kamuda, öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı, kaldırılacak mı? Atamalarda mülakat kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kamuya atamalardaki mülakatlar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, atamalarda yapılan mülakatlar ile ilgili bilgi açıklamada bulundu. Peki, Mülakat kalkacak mı? Kamuda, öğretmen atamalarında mülakat kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Atamalarda mülakat kalkıyor mu?

Mülakat kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kamuya atamalardaki mülakatlar ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, atamalarda yapılan mülakatlar ile ilgili bilgi açıklamada bulundu. Peki, Mülakat kalkacak mı? Kamuda, öğretmen atamalarında mülakat kaldırıldı mı, kaldırılacak mı? Atamalarda mülakat kalkıyor mu? Detaylar!

MÜLAKAT KALKTI MI?

Kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN SEÇİM VAADİ

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

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