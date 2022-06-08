Mükremin olayı ne? Mükremin gerçekten doğurdu mu? Mükremin doğum yaptı mı? Mükremin Gezgin doğurdu mu? - Haberler

Mükremin olayı ne merak ediiliyor. Uzun zamandır TikTok'ta karnını şişirerek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün TikTok hesabından art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan fenomen, sosyal medyada gündem oldu. Mükremin doğurdu mu merak ediliyordu. Mükremin olayı ne? Mükremin gerçekten doğurdu mu? Mükremin doğum yaptı mı? İşte detaylar...

MÜKREMİN OLAYI NE?

Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle videolar yayınlayıp doğum yaptığı iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastane yönetimine hem de fenomene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Birçok kullanıcı da TikTok'un kapatılması için peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı.

MÜKREMİN DOĞURDU MU?

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.

FENOMEN VE HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR

Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korunmasına alınması gerektiğini söyledi.

"TİKTOK KAPATILSIN"

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı uygunsuz paylaşımların olduğu TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

İşte Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar...

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