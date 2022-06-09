Mükremin ne dedi? Mükremin tutuklandı mı? Mükremin Gezgin soruşturma açıldı mı? TikTok fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı mı? - Haberler

Mükremin Gezgin tutuklandı mı? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, önceki gün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler yağmaya devam ediyor. Peki, Mükremin ne dedi? Mükremin tutuklandı mı? Mükremin Gezgin soruşturma açıldı mı? TikTok fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı mı? İşte detaylar...

MÜKREMİN TUTUKLANDI MI?

Aylardır hamile olduğunu söyleyerek videolar çeken ve önceki akşam bir hastanede videolar yayınlayarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. TikTok hesabı kapatılan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor" dedi.

MÜKREMİN GEZGİN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MÜKREMİN NE DEDİ?

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.

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