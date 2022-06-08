Mükremin Gezgin tutuklandı mı? Mükremin Gezgin suçu ne? - Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun zamandır kendisini hamile olarak gösteren ve dün bir hastaneden video paylaşarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlattı. Mükremin Gezgin tutuklandı mı? Mükremin Gezgin suçu ne?

MÜKREMİN GEZGİN TUTUKLANDI MI?

TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haberler.com - Gündem