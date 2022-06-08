Mükremin Gezgin nasıl hamile kaldı? Mükremin nasıl hamile kaldı? Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi? - Haberler

Mükremin Gezgin nasıl hamile kaldı? Mükremin nasıl hamile kaldı? Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi?
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Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Peki, Mükremin Gezgin nasıl hamile kaldı? Mükremin nasıl hamile kaldı? Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi?
Mükremin nasıl hamile kaldı tartışma konusu oldu. Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Peki, Mükremin Gezgin nasıl hamile kaldı? Mükremin nasıl hamile kaldı? Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi? İşte detaylar...
Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Birçok kullanıcı da TikTok'un kapatılması için peş peşe paylaşımlar yapıyor.
Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.
Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.
Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.
İşte Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun zamandır kendisini hamile olarak gösteren ve dün bir hastaneden video paylaşarak doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlattı.
Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.
TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.