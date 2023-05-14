Türkiye bugün sandığa gidiyor. Vatandaşlar seçim nedeniyle Mükerrer oy ne demek? Gibi birçok konuda araştırma yapıyor ve merak ediyor. Bu nedenle Mükerrer oy ne demek? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Mükerrer oy ne demek? Mükerrer oy nedir? Mükerrer oyun anlamı ne?

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Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Peki, Mükerrer oy ne demek? Mükerrer oy nedir? Mükerrer oyun anlamı ne?

MÜKERRER OY NE DEMEK?

Mükerrer oy, seçimlerde bir kişinin birden fazla oy kullanması anlamına gelmektedir.

KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar ehliyetle sandığa gitti zaman oylarını kullanabilecekler. Sandığa gidecek olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler.

HANGİ BELGELERLE OY KULLANILIR?

2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler. Aynı zamanda, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.