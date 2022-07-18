Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme hangi gün yayınlanıyor, Pazartesi mi Cumartesi mi?

MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mükemmel Eşleşme her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Cumartesi günü yayınlanmaktadır. TRT 1'de bazen hafta içi tekrar bölümleri yayınlanabiliyor. Fakat dizinin yeni bölümü Cumartesi günü ekranlara geliyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Komedi türündeki yapımda annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alınacak. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayeleri yer alıyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCU KADROSU

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim