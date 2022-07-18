Mükemmel Eşleşme yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme hangi gün yayınlanıyor, Pazartesi mi Cumartesi mi?
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TRT 1'in sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme yeni bölüm hangi gün merak ediliyor. Dizi bugün yayın akışında yer aldığı için izleyiciler tarafından, Mükemmel Eşleşme yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme hangi gün yayınlanıyor, Pazartesi mi Cumartesi mi? araştırması yapılıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme yeni bölüm hangi gündür? İşte detaylar...
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme yeni bölüm ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme hangi gün yayınlanıyor, Pazartesi mi Cumartesi mi?
MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mükemmel Eşleşme her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
MÜKEMMEL EŞLEŞME YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?
Dizinin yeni bölümleri Cumartesi günü yayınlanmaktadır. TRT 1'de bazen hafta içi tekrar bölümleri yayınlanabiliyor. Fakat dizinin yeni bölümü Cumartesi günü ekranlara geliyor.
MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?
Komedi türündeki yapımda annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alınacak. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayeleri yer alıyor.
MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCU KADROSU
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim