Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı?

Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Merak edilen konuların birisi de dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme hangi il, ilçe ve semtte çekilmiştir? Ayrıntılar sizlerle...

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da geçmektedir. Dizinin çoğu sahnesinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildiği bilinmektedir. Tanıtım fragmanında yer alan görüntüler İstanbul boğazındandır. Kısacası dizi çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral

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