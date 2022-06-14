Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı?
- Güncelleme:
TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Merak edilen konuların birisi de dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme hangi il, ilçe ve semtte çekilmiştir? Ayrıntılar sizlerle...
Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da geçmektedir. Dizinin çoğu sahnesinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildiği bilinmektedir. Tanıtım fragmanında yer alan görüntüler İstanbul boğazındandır. Kısacası dizi çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.
Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...
Ahmet Kayakesen
Gizem Sevim
Ayşegül Günay
Asuman Dabak
Volkan Severcan
Ayhan Taş
Eylül Öztürk
Cem Zeynel Kılıç
Ayşen Sezeral