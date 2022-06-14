Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı?

TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin tanıtım fragmanı yayınlandı. Merak edilen konuların birisi de dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Mükemmel Eşleşme nerede çekiliyor? Mükemmel Eşleşme hangi il, ilçe ve semtte çekilmiştir? Ayrıntılar sizlerle...

Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da geçmektedir. Dizinin çoğu sahnesinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildiği bilinmektedir. Tanıtım fragmanında yer alan görüntüler İstanbul boğazındandır. Kısacası dizi çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral

Haberler.com - Gündem

Mükemmel Eşleşme Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title