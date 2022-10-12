TRT1'in yaz dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme, bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim'in başrollerini üstlendiği Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor sorusu araştırılıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme neden final yapıyor? Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Mükemmel Eşleşme neden bitti?

Yaz sezonunun heyecanla takip edilen dizilerinden biri olan Mükemmel Eşleşme'nin de son durumu belli oldu.Peki, Mükemmel Eşleşme neden final yapıyor? Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Mükemmel Eşleşme neden bitti? İşte detaylar haberimizde...

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisi 13. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Kısa sürede ilgi gören dizi, reytinglerinin düştüğü gerekçesiyle bu akşam final yapacak.

MÜKEMMEL EŞLEŞME FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Pınar, düğünde toplu bir dans gösterisi yapmak istemektedir. Bu toplu dans gösterisine arkadaşları ve aileleri de katılacaktır. Kerem her ne kadar istemese de, aileler de toplu dans gösterisi için çok hevesli olunca, aileler bir araya gelir ve dans provası yapmaya başlar.

Ailelerin de katıldığı toplu dans gösterisi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına neden olurken, gerçekten çok başarılı bir dans performansı ortaya çıkar. Öte yandan Kerem hastalanır. Kerem hastalanınca, Pınar ve Meral Kereme bakma yarışına girerler.

Özellikle Meral, Kereme Pınardan daha iyi baktığını düşünür ve oğlunu tek başına iyileştirmek isterken, Firuze ve Fadime'nin de olaya el koyması ile birden Keremin başı kalabalıklaşır. Fazla ilgiden bunalar Kerem çareyi kaçmakta bulur.