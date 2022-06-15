Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisi hangi gün yayınlanıyor? Günü belli oldu mu?
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TRT 1'in yeni başlayacak olan dizisi Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Mükemmel Eşleşme dizisini izlemek isteyen seyirciler Google'da, Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisi hangi gün yayınlanıyor? Günü belli oldu mu? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisi hangi gün yayınlanıyor? Günü belli oldu mu? Mükemmel Eşleşme hangi gün? Mükemmel Eşleşme dizisinin ilk bölümü ne zaman?
Mükemmel Eşleşme dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizi çok yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...
Ahmet Kayakesen
Gizem Sevim
Ayşegül Günay
Asuman Dabak
Volkan Severcan
Ayhan Taş
Eylül Öztürk
Cem Zeynel Kılıç
Ayşen Sezeral