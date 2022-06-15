Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisi hangi gün yayınlanıyor? Günü belli oldu mu? Mükemmel Eşleşme hangi gün? Mükemmel Eşleşme dizisinin ilk bölümü ne zaman?

MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mükemmel Eşleşme dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizi çok yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral

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