Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...