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Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?

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Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Mu¨kemmel Es¸les¸me 12. Bo¨lu¨m FragmanıMu¨kemmel Es¸les¸me 12. Bo¨lu¨m Fragmanı

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?

Mükemmel Eşleşme her Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır. TRT 1'de önceden Cumartesi günü yayınlanan dizinin yeni günü Çarşamba olmuştu.

Komedi türündeki yapımda annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alınacak. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayeleri yer alıyor.

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mükemmel Eşleşme Dizi Gündem Magazin Haberler

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