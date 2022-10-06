Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?
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TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı?
Mükemmel Eşleşme her Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günü yayınlanmaktadır. TRT 1'de önceden Cumartesi günü yayınlanan dizinin yeni günü Çarşamba olmuştu.
Komedi türündeki yapımda annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alınacak. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayeleri yer alıyor.
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim