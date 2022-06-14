Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

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Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Mükemmel Eşleşme'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen izleyiciler, Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme dizisinin konusu ve oyuncu ekibi merak ediliyor. Peki, Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Mükemmel Eşleşme dizisi uyarlama mı? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mükemmel Eşleşme yaz dizisi mi olacak? Mükemmel Eşleşme ne zaman başlayacak? Mükemmel Eşleşme hangi gün?

Mükemmel Eşleşme dizisi yakında TRT 1'de başlayacak. Dizi tam olarka hangi gün başlayacak bilinmiyor. TRT 1'in Youtube kanalında 11 Haziran tarihinde dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor.

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