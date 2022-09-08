Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TRT 1'in sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme bugün ekranlara gelmişti. Normalde günü Cumartesiydi. Fakat Çarşamba yayınlanınca izleyiciler, Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mükemmel Eşleşme normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat sonradan dizinin günü değişti. Mükemmel Eşleşme bundan böyle her Çarşamba TRT 1'de yayınlanacak.
Mükemmel Eşleşme her Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim
Ebru Şam - Ece