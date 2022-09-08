Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1'in sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme bugün ekranlara gelmişti. Normalde günü Cumartesiydi. Fakat Çarşamba yayınlanınca izleyiciler, Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mükemmel Eşleşme normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat sonradan dizinin günü değişti. Mükemmel Eşleşme bundan böyle her Çarşamba TRT 1'de yayınlanacak.

Mükemmel Eşleşme her Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam - Ece

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mükemmel Eşleşme Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title