TRT 1'in sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme bugün ekranlara gelmişti. Normalde günü Cumartesiydi. Fakat Çarşamba yayınlanınca izleyiciler, Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Mükemmel Eşleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MÜKEMMEL EŞLEŞME GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mükemmel Eşleşme normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat sonradan dizinin günü değişti. Mükemmel Eşleşme bundan böyle her Çarşamba TRT 1'de yayınlanacak.

MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mükemmel Eşleşme her Çarşamba saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NEDİR?

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCU KADROSU

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam - Ece