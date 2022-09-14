Mükemmel Eşleşme full HD bölüm izle! Mükemmel Eşleşme 9. bölüm tek parça izle! Mükemmel Eşleşme son bölüm neler oldu?
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Görücü usulü evliliğe şiddetle karşı olan Kerem, Pınar'la ailesinin zoruyla buluşmuş ve görüşmüş ancak sonrasında ondan etkilenmeye başlamıştır. Aynı zamanda Pınar'la aynı iş yerinde çalışmaya başlayan Kerem, Pınar'ın disiplininden, çalışkanlığından, başarılı bir iş kadını olmasından, yardım severliğinden ve iyi niyetinden çok hoşlanmaktadır. Pınar'ı ikna edip ailelerin de tanışmasına vesile olan Kerem, tanışma yemeği sırasında bir karar verir. Artık emindir, Pınar'la evlenmek istiyordur. Kerem, Pınar'a sürpriz bir evlenme teklifi organize eder. Kerem'in Pınar'a evlenme teklifi edeceğinden herkes haberdardır ve herkes bu oyunun bir parçasıdır. Pınar'ın iş yerinde, herkesin gözleri önünde evlenme teklifini yapan Kerem, Pınar'ı büyük bir şoka uğratır. Kerem'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Pınar ne diyeceğini bilemez ve o ortamı hemen terk eder. Pınar'ın hiçbir şey demeden gitmesi, Kerem'i alt üst eder. Kerem ve Pınar arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük bir merak konusudur. Artık hiçbir şey ikisi de için de, eskisi gibi olmayacaktır.
MÜKEMMEL EŞLEŞME 9. BÖLÜM FULL HD İZLE!
Mükemmel Eşleşme, annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı dizidir.
MÜKEMMEL EŞLEŞME FULL HD İZLE! (LİNK)
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim
Mükemmel Eşleşme Cumartesi günü saat 20:00'da TRT 1'de seyircisi ile buluşuyor.
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