Mükemmel Eşleşme full HD bölüm izle! Mükemmel Eşleşme 4. bölüm tek parça izle! Mükemmel Eşleşme son bölüm neler oldu?

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MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜM NELER OLDU?

Görücü usulü evliliğe şiddetle karşı olan Kerem, Pınar'la ailesinin zoruyla buluşmuş ve görüşmüş ancak sonrasında ondan etkilenmeye başlamıştır. Aynı zamanda Pınar'la aynı iş yerinde çalışmaya başlayan Kerem, Pınar'ın disiplininden, çalışkanlığından, başarılı bir iş kadını olmasından, yardım severliğinden ve iyi niyetinden çok hoşlanmaktadır. Pınar'ı ikna edip ailelerin de tanışmasına vesile olan Kerem, tanışma yemeği sırasında bir karar verir. Artık emindir, Pınar'la evlenmek istiyordur. Kerem, Pınar'a sürpriz bir evlenme teklifi organize eder. Kerem'in Pınar'a evlenme teklifi edeceğinden herkes haberdardır ve herkes bu oyunun bir parçasıdır. Pınar'ın iş yerinde, herkesin gözleri önünde evlenme teklifini yapan Kerem, Pınar'ı büyük bir şoka uğratır. Kerem'in evlenme teklifi karşısında şoke olan Pınar ne diyeceğini bilemez ve o ortamı hemen terk eder. Pınar'ın hiçbir şey demeden gitmesi, Kerem'i alt üst eder. Kerem ve Pınar arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük bir merak konusudur. Artık hiçbir şey ikisi de için de, eskisi gibi olmayacaktır.

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MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Mükemmel Eşleşme, annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı dizidir.

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MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mükemmel Eşleşme Cumartesi günü saat 20:00'da TRT 1'de seyircisi ile buluşuyor.

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