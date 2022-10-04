Türk yapımı aile ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi Mükemmel Eşleşme'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Peki, Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Mükemmel Eşleşme bitti mi?

İlk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Mükemmel Eşleşme dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmişti. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Bu haberin ardından Mükemmel Eşleşme final mi? sorusu gündeme geldi. İzleyiciler, dizi final mi yapacak sorusunu araştırıyor. Mükemmel Eşleşme dizisi bitecek mi merak konusu oldu. Peki, Mükemmel Eşleşme final mi yapıyor? Mükemmel Eşleşme bitti mi? Detaylar haberimizde...

MÜKEMMEL EŞLEŞME FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Ahmet Kayakesen ve Gizem Sevim yer aldığı dizi, 12 Ekim 2022 tarihinde yayımlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak sona erecektir.

MÜKEMMEL EŞLEŞME BİTTİ Mİ?

ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı aile ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi her cumartesi TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Gündeme gelen haberlerden sonra dizinin final kararı aldığı öğrenildi. Mükemmel Eşleşme, 12 Ekim 2022 tarihinde yayımlanacak olan 13. bölümüyle final yaparak sona erecektir.