TRT 1'in sevilen yapımlarından olan Mükemmel Eşleşme bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Mükemmel Eşleşme bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim Çarşamba Mükemmel Eşleşme yeni bölümü olmayacak mı? merak etti. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi bitti mi? Mükemmel Eşleşme final mi yaptı? İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme bitti mi, final mi yaptı? Mükemmel Eşleşme neden bitti? Mükemmel Eşleşme sezon finali mi, tamamen mi final?

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı aile ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim Çarşamba Mükemmel Eşleşme yeni bölümü olmayacak mı?

MÜKEMMEL EŞLEŞME BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Mükemmel Eşleşme geçen hafta (12 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde) yayınlanan 13. bölümü ile final yaptı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Mükemmel Eşleşme final yaptığı için bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizi sezon finali değil tamamen final yapmıştır.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam - Ece