Mükemmel Eşleşme bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim Çarşamba Mükemmel Eşleşme yeni bölümü olmayacak mı?
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TRT 1'in sevilen yapımlarından olan Mükemmel Eşleşme bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Mükemmel Eşleşme bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim Çarşamba Mükemmel Eşleşme yeni bölümü olmayacak mı? merak etti. Peki, Mükemmel Eşleşme dizisi bitti mi? Mükemmel Eşleşme final mi yaptı? İşte detaylar...
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı aile ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim Çarşamba Mükemmel Eşleşme yeni bölümü olmayacak mı?
Mükemmel Eşleşme geçen hafta (12 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde) yayınlanan 13. bölümü ile final yaptı.
Mükemmel Eşleşme final yaptığı için bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizi sezon finali değil tamamen final yapmıştır.
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim
Ebru Şam - Ece