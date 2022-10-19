Ekranların sevilen aile dizisi Mükemmel Eşleşme bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar dizinin bitip bitmediğini merak etti. Peki, Mükemmel Eşleşme bitti mi, final mi yaptı? Mükemmel Eşleşme neden bitti? Mükemmel Eşleşme sezon finali mi, tamamen mi final? İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu ise Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı aile ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme bitti mi, final mi yaptı? Mükemmel Eşleşme neden bitti? Mükemmel Eşleşme sezon finali mi, tamamen mi final?

MÜKEMMEL EŞLEŞME BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Mükemmel Eşleşme geçen hafta (12 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde) yayınlanan 13. bölümü ile final yaptı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir. Yalnız ve konforlu hayatlarından son derece memnundurlar, ancak aileleri bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birbirinden habersiz olan bu iki aile çocuklarının evlilik yaşının gelmiş de geçmekte olduğu konusunda hemfikirdir.

Hem Pınar'ı hem Kerem'i hem de aileleri yakından tanıyan Sevinç Abla olaya el koyar.

2022 yılının Haziran ayında "görücü usulü" bir evlilik kulağa garip gelse de, detaylar analiz edildiğinde, "görücü usulünün" günümüzdeki eşleştirme algoritmalarından çok daha başarılı olduğu açıktır. Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim

Ebru Şam - Ece