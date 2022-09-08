Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
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Ekranların beğenilen dizisi Mükemmel Eşleşme'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 8. bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi için izleyiciler, Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu? araştırması yapıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
Mükemmel Eşleşme 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı.
MÜKEMMEL EŞLEŞME 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Keremin eski sevgilisi ile olan fotoğrafını gören Pınar, çılgına döner ve hemen evi ağlayarak terk eder. Yağmurdan Pınarın yerini öğrenen Kerem, hemen Pınarın yanına gider. Aklında tek bir soru vardır, Pınar fotoğrafı gördüyse artık Eceyi öğrenmiştir. Diğer taraftan da, Ahmet Ecenin peşindedir, Ecenin samimiyetine inanmamaktadır. Bu yüzden Ecenin bir yandan Ahmet'ten kurtulması gerekmektedir. Ahmet'e tuzak kuran Ece, onun evden kovulmasına sebep olur. Fadime ve Firuzenin arası, Fadime'nin eski sevdalısı yüzünden bozulur. Firuze, ikisinin yıllar sonra kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.
Ahmet Kayakesen - Kerem
Gizem Sevim - Pınar
Asuman Dabak - Firuze
Volkan Severcan - Necati
Eylül Öztürk - Irmak
Ayşen Sezerel - Sevinç
Ayhan Taş - Cevat
Ayşegül Günay - Fadime
Cem Zeynel Kılıç - Ahmet
Goncagül Sunar - Meral
Damla Alibeşe - Mevsim