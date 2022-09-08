Ekranların beğenilen dizisi Mükemmel Eşleşme'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. 8. bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi için izleyiciler, Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu? araştırması yapıyor. Peki, Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

MÜKEMMEL EŞLEŞME 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mükemmel Eşleşme 8. bölümünün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Keremin eski sevgilisi ile olan fotoğrafını gören Pınar, çılgına döner ve hemen evi ağlayarak terk eder. Yağmurdan Pınarın yerini öğrenen Kerem, hemen Pınarın yanına gider. Aklında tek bir soru vardır, Pınar fotoğrafı gördüyse artık Eceyi öğrenmiştir. Diğer taraftan da, Ahmet Ecenin peşindedir, Ecenin samimiyetine inanmamaktadır. Bu yüzden Ecenin bir yandan Ahmet'ten kurtulması gerekmektedir. Ahmet'e tuzak kuran Ece, onun evden kovulmasına sebep olur. Fadime ve Firuzenin arası, Fadime'nin eski sevdalısı yüzünden bozulur. Firuze, ikisinin yıllar sonra kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim