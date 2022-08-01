Mükemmel Eşleşme 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Mükemmel Eşleşme 4. bölüm fragmanı izle! Mükemmel Eşleşme yeni bölüm fragmanı izle!

Kerem ve Pınar'ın evlenmesini isteyen aileler, onları zorla buluşturmuş ancak başarılı olamamışlardır. Çünkü ne Pınar ne de Kerem için ilk buluşma iyi geçmemiştir. Ancak ailelerin pes etmeye niyeti yoktur. Kerem ve Pınar bir birlerini bir daha görmek istemese bile aileler onları bir araya getirmek için ellerinden geleni yapar. Bu sefer hem Kerem'in hem de Pınar'ın yakın arkadaşlarını devreye sokan aileler, Kerem ve Pınar'ı bir araya getirmenin çok güzel bir formülünü bulmuştur! Artık Kerem ve Pınar aynı yerde çalışmaya başlayacak ve mecburen birlikte daha çok zaman geçireceklerdir. Bu süreçte ikili arasında sürpriz gelişmeler yaşanır. Özellikle Kerem, beraber zaman geçirdikçe Pınar'dan çok hoşlanmaya başlar ve onu her fırsatta görebilmek için türlü oyunlar oynar. Bu esnada Pınar'ın ailesi ve Kerem'in ailesi beraber yemek yerler. Bir birini ilk kez gören aileler için bu yemek oldukça ilginç geçecek ve bir birinden komik olaylar, eğlenceli anlar yaşanacaktır. Kerem gün geçtikçe Pınar'dan daha çok etkilenmeye başlar, ailelerin de bir araya gelmesi işleri hızlandırır. Görücü usulü evliliğe başta şiddetli karşı çıkan Kerem, görücü usulüyle tanıştığı Pınar'la evlenmeye karar verir. Kerem, Pınar'a sürpriz bir evlenme teklifi organize eder. Pınar'ın tepkisi merak konusudur.