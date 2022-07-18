Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Mükemmel Eşleşme 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mükemmel Eşleşme yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

MÜKEMMEL EŞLEŞME 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mükemmel Eşleşme 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MÜKEMMEL EŞLEŞME SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir. Yalnız ve konforlu hayatlarından son derece memnundurlar, ancak aileleri bu durumdan hiç hoşnut değildir. Birbirinden habersiz olan bu iki aile çocuklarının evlilik yaşının gelmiş de geçmekte olduğu konusunda hemfikirdir.

Hem Pınar'ı hem Kerem'i hem de aileleri yakından tanıyan Sevinç Abla olaya el koyar.

2022 yılının Haziran ayında "görücü usulü" bir evlilik kulağa garip gelse de, detaylar analiz edildiğinde, "görücü usulünün" günümüzdeki eşleştirme algoritmalarından çok daha başarılı olduğu açıktır. Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.

Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " 16 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de...

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kayakesen - Kerem

Gizem Sevim - Pınar

Asuman Dabak - Firuze

Volkan Severcan - Necati

Eylül Öztürk - Irmak

Ayşen Sezerel - Sevinç

Ayhan Taş - Cevat

Ayşegül Günay - Fadime

Cem Zeynel Kılıç - Ahmet

Goncagül Sunar - Meral

Damla Alibeşe - Mevsim